Жириновский против продления договора с Татарией о разграничении полномочий
В июле истекает срок договора между Татарией и федеральным центром
Москва, 15 февраля 2017, 09:57 — REGNUM Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил против продления договора о разграничения полномочий между федеральным центром и Татарией, передает корреспондент ИА REGNUM 15 февраля.
«В этом году истекает срок Договора о разграничении полномочий между Татарией и федеральным центром в июле. Надеемся, что больше он продлеваться не будет», — заявил депутат Госдумы Жириновский.
«Единая страна, никаких договоров по распределению каких-то там полномочий. Все полномочия заложены в Конституции страны», — указал он.
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