Время «парада суверенитетов» прошло?

Уфа, , 16:36 — REGNUM



Финансовые споры с Москвой с позиции силы сегодня не только бесполезны, но и вредны. Учитывая сложившуюся в стране социально-экономическую ситуацию, проблему распределения бюджетных средств необходимо рассматривать комплексно, а не в черно-белых тонах — «у нас нагло забирают, другим отдают». Попытки шантажа федерального центра порождают рост сепаратистских настроений, которые в национальных республиках неизбежно провоцируют подъем национализма, считают опрошенные ИА REGNUM эксперты.

В большинстве субъектов региональные бюджеты на 2017 год были утверждены в конце ноября 2016 года. В конце декабря законодательные собрания должны были лишь внести поправки в связи с утрждением федерального бюджета. Главной особенностью финансового закона стало сокращение региональной доли налога на прибыль на 1% — с 18% до 17%. По расчетам Минфина, это должно было принести федеральному бюджету дополнительные 121 млрд рублей. В то же время в регионах подобное решение было воспринято неоднозначно. Экспертное сообщество Башкирии расценило этот законопроект как перекладывание федеральных проблем на плечи регионов, особенно регионов-доноров. Более резко высказался глава Татарстана Рустам Минниханов, который на последней сессии Госсовета республики 26 декабря заявил, что считает непродуманным решение спонсировать дотационные субъекты за счет донорских и не одобряет «выкачивание» денег из успешных регионов.

После выступления Минниханова фронда федеральным властям со стороны Татарии приобрела открытые формы. Еще в ноябре первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев заявлял о необходимости отстаивания суверенитета, провозглашенного в начале 1990-х гг. Очевидно, что в республике рассчитывают использовать момент, когда в администрации президента Владимира Путина еще не до конца определились с новым форматом отношений центра с регионами. Причем в условиях экономического кризиса наибольшее значение имена финансовая сторона.

«Заявление Минниханова не способствует гармонизации межбюджетных отношений, — считает политолог Дмитрий Михайличенко. — Такие заявления воспринимаются Москвой как проявления шантажа и даже сепаратизма. Татарстан и без того получает много субсидий и субвенций из федерального бюджета. На тысячелетие Казани (2005 год), а также на проведение летней Универсиады в Казани (2013 год) Татарстан получил много денег из федерального бюджета — и то, что федеральный центр сейчас выравнивает ситуацию — оправданно. Более того, свои заявлениями Минниханов может добиться больших преференций для Татарстана, но не для других регионов. В нынешней ситуации без перераспределения денег между регионами — Российская Федерация невозможна».

По словам Михайличенко, если сравнить бюджеты Башкирии и Татарии за 2016 год и на 2017 год, то видно снижение статьи доходов при сохранении дефицитного характера бюджета. По сравнению с 2016 годом прогнозируемые доходы бюджета в Башкирии сократились со 143,8 млрд рублей до 128,2 млрд рублей (-10,8%), тогда как расходы сократились с 155,3 млрд рублей до 137,7 млрд рублей (-11,3%). При этом предполагается, что дефицит бюджета составит 9,5 млрд рублей (в 2016 году — 11,5 млрд рублей).

В Татарии доходы бюджета на 2017 год прогнозируются в сумме 178,07 млрд рублей (-10,9%), расходы — 185,64 млрд рублей (-10,5%), дефицит составит 7,57 млрд рублей (в 2016 году — 7,59 млрд). При этом, как Башкирия, так и Татария рассчитывают на безвозмездные поступления из федерального бюджета в размере 6,46 млрд рублей и 10 млрд рублей соответственно.

Без сомнения, оба региона, лишившись части своих доходов из-за нового закона, вынуждены серьезно корректировать свои бюджеты. В то же время региональные власти по-разному реагируют на сложившуюся ситуацию, подчеркивают эксперты.

«В Башкирии понимают, что заявлениями в стиле Минниханова ситуацию не улучшишь. Нужно каждодневная кропотливая работа, а не демонстративные демарши», — считает доцент БГПУ Евгений Соболев. — Характерно, что заявления Минниханова не поддержали коллеги по губернаторскому корпусу. Так, глава одного из регионов-доноров (ЯНАО) Дмитрий Кобылкин заявил о необходимости поддерживать регионы-доноры».

С ним согласен и политолог Дмитрий Казанцев. «Если в Татарстане предпочитают «раскачивать лодку» и говорить с центром с позиции силы, то в Башкирии предпочитают все решать в рабочем порядке. Несмотря на кадровые перестановки в Кремле, сегодня ситуация меньше всего напоминает 1990-е году. В Башкирии понимают, что время «парада суверенитетов» прошло. Кроме того, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко имеет достаточный опыт по работе с суверенными республиками, поэтому «игра мускулами» вряд ли способна каким-то образом повлиять на его решения и решения правительства страны. Наконец, приватизация «Башнефти» в очередной раз продемонстрировала, что лишь с помощью конструктивного диалога региональная власть способна отстоять свои интересы в Москве», — считает политолог.

С точки зрения Соболева, «попытки шантажа федерального центра вредны и тем, что способны породить рост сепаратистских настроений, которые в национальных республиках неизбежно провоцируют подъем национализма». «В Уфе республиканские власти парируют негативные проявления национализма, подчеркивая необходимость сохранения диалоговых отношений с Москвой. Именно поэтому в Башкирии выпад Рустама Минниханова — не поняли» — резюмировал собеседник ИА REGNUM.

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