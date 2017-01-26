Чиновникам ЕС не понравилось, что суд в Киргизии оставил Аскарова в тюрьме

Киргизские СМИ недоумевают, почему ООН и ЕС не обращают внимания на «крайне странные связи представителей правозащитного корпуса с религиозными экстремистами»

Бишкек, , 18:15 — REGNUM Чиновники Европейского союза выражают недовольство решением Чуйского областного суда Киргизии, оставившего в силе приговор о пожизненном лишении свободы правозащитника Азимжана Аскарова, осужденного по обвинению в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений. Об этом говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте представительства ЕС в Киргизской Республике.

В документе указывается, что «своим решением суд отклонил все заключения Комитета ООН по правам человека, указывавшие на нарушение прав Азимжана Аскарова по ряду статей Международного пакта о гражданских и политических правах, и призывавшие Киргизию немедленно освободить Аскарова с параллельной отменой приговора в его отношении».

Также в представительстве Евросоюза подчеркнули, что после подачи апелляции адвокатами осужденного активиста киргизские власти должны «тщательно изучить доказательства жестокого обращения с Азимжаном Аскаровым в период его нахождения под стражей» и «будут соблюдать свои международные обязательства в области прав человека».

Местные неправительственные организации также не остались в стороне. Так, в фонде «Бир Дуйно — Кыргызстан» охарактеризовали приговор о пожизненном тюремном сроке для Аскарова как «узаконенную пытку в отношении пожилого больного человека».

«Его жизни угрожает реальная опасность, которая лежит на совести тех, кто его незаконно преследует», — цитирует правозащитников ИА «24.kg».

Газета «Вечерний Бишкек» высказала мнение, что «разразившиеся гневными тирадами в адрес Киргизии» правозащитники относятся к делу Азимжана Аскарова откровенно предвзято и игнорируют тот факт, что в судебном вердикте есть несколько важных моментов, среди которых наиболее интересен факт обнаружения в офисе Аскарова компакт-дисков и газет экстремистской группировки «Хизб ут-Тахрир» (запрещена в России и ряде других стран).

«Очень странная ситуация складывается, даже удручающая. ООН и ЕС почему-то не обращают внимания на крайне странные связи представителей правозащитного корпуса и НПО с членами религиозно-экстремистских группировок. Зато влиятельные организации демонстрируют невиданное рвение во что бы то ни стало добиться освобождения правозащитника Аскарова. При этом риторика по отношению к Киргизии носит явно недружественный характер», — резюмирует издание.

ИА REGNUM напоминает, что правозащитника Азимжана Аскарова приговорили в Киргизии к пожизненному тюремному сроку за убийство милиционера с особой жестокостью, организацию беспорядков и активное участие в межэтническом конфликте, произошедшем в южных регионах республики в июне 2010 года.В апреле 2016 года Комитет ООН по правам человека потребовал от киргизских властей освободить и оправдать Аскарова, упирая при этом на то, что тот «был задержан незаконно, подвергся пыткам и не имел возможности достойно защитить себя в суде».Чуйский областной суд повторно рассмотрел уголовное дело Азимжана Аскарова и вновь признал его виновным по всем ранее предъявленным обвинениям. 24 января 2017 года этот судебный орган огласил вердикт, что прежний приговор, вынесенный активисту в декабре 2010 года Верховным судом Киргизии, остается в силе.

Отметим также, что в ходе разбирательств по поводу требований чиновников Комитета ООН по правам человека об освобождении Аскарова выяснилось, что в Конституции Киргизии есть лазейка, ставящая требования ряда международных организаций выше национального законодательства. Впоследствии она была устранена за счет внесения в Основной закон республики изменений, одобренных в ходе прошедшего 11 декабря 2016 года референдума.

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