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ЦИК Киргизии: Изменение Конституции поддержали 79,6% избирателей

Политика
Центризбирком огласил результаты всенародного голосования по вопросу о внесении поправок в Основной закон этой среднеазиатской страны
Киргизия
PavelD
Киргизия

Бишкек, 22 Декабря 2016, 17:55 — REGNUM  Центральная избирательная комиссия Киргизии подвела окончательные итоги состоявшегося 11 декабря 2016 года конституционного референдума и признала его состоявшимся. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ЦИК республики сегодня, 22 декабря.

Внесение изменений в Конституцию Киргизской Республики поддержали 948 185 человек или 79,6% избирателей, «против» проголосовали 185 140 человек или 15,4% избирателей. В общей сложности участие в плебисците приняли 1 190 855 киргизстанцев.

ИА REGNUM напоминает, что 11 декабря 2016 года в Киргизии состоялся референдум по вопросу о внесении в Конституцию ряда поправок, основные из которых позволят сделать правительство республики менее зависимым от президента и парламента, а также нивелируют правовые коллизии, угрожающие суверенитету страны.

Отметим, что категорически против плебисцита и внесения поправок в Основной закон Киргизии выступали местная политическая оппозиция и целый ряд НПО.

Читайте ранее в этом сюжете: ЦИК Киргизии признал давление на бюджетников на референдуме по Конституции

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