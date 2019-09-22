Вашингтон, , 09:42 — REGNUM Торговое представительство США одобрило 10 из 15 запросов компании Apple о снижении льготных пошлин на комплектующие для компьютеров Mac Pro, поставляемые из Китая. Об этом сообщает Reuters.

В прошлом году администрация США обновила список товаров, облагаемых повышенными пошлинами при экспорте из Китая. Под действие новых тарифов попали не только готовые технологические устройства, но и некоторые основные комплектующие, включая платы и видеокарты. Эти тарифы затронули многих американских производителей, включая компанию Apple.

В июле Apple направила в торговое представительство США запрос на исключение 15 компонентов из списка товаров, облагаемых повышенными пошлинами. Торговый регулятор закончил рассмотрение заявки и одобрил льготный режим для 10 позиций.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен предоставлять льгот для компании Apple на поставку комплектующих из Китая.