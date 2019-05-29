Русское географическое общество продолжит экспедиции в разных регионах РФ

Санкт-Петербург, , 17:30 — REGNUM Русское географическое общество (РГО) в 2019 году организует и примет участие в целом ряде научных экспедиций, как новых, так и тех, что продолжают ранее начатые исследования. Среди них — экспедиции в Крыму, на Курильских островах и на Байкале. Об этом сообщил журналистам 29 мая вице-президент РГО, директор Института наук о Земле СПбГУ Кирилл Чистяков, передает корреспондент ИА REGNUM.

В числе планируемых экспедиций — продолжение изучения строившейся в 1940-х — 1950-х годах силами заключенных так называемой «Трансполярной магистрали» в Красноярском крае и ЯНАО, а также продолжение археологических исследований в Туве.

«Второй год подряд будет проводиться археолого-географическая экспедиция в районе кургана Туннуг — полевой сезон организуется совместно с Институтом истории материальной культуры РАН, экспедиционным центром Минобороны и региональными отделениями РГО», — пояснил Чистяков.

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Также планируется проведение очередной экспедиции на Курильских островах, в частности, на остров Матуа, имевший стратегически важную роль в годы Второй Мировой войны.

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Продолжатся Крымская и Байкальская комплексные экспедиции. Байкал в целом продолжит находиться в зоне особого внимания для РГО, в силу особой экологической важности и уязвимости самого озера и окружающей его природы.

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Также предполагается создание эколого-просветительских лагерей на особо охраняемых природных территориях в разных регионах страны.

«Это очень широкий перечень заповедников и национальных парков — например, национальные парки «Кенозерский», «Онежское поморье» (Архангельская обл.), «Белогорье» (Белгородская обл.), «Куршская коса (Калининградская обл.), «Себежский» (Псковская обл.), «Лосиный остров (Москва и Подмосковье), «Калужские засеки», «Угра» (Калужская обл.), «Валдайский» (Новгородская обл.), «Смоленское Поозерье» (Смоленская обл.), «Черные Земли» (Калмыкия) и многих других. Стараемся охватить всю страну, а она у нас большая», — сказал Кирилл Чистяков.