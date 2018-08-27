В Туве на скифском захоронении 9 века до н.э. найдены уникальные артефакты

Кызыл, , 15:34 — REGNUM Уникальные артефакты удалось найти международной группе археологов и географов, совершившей экспедицию на курган Туннуг в Туве, сообщает 27 августа пресс-служба Тюменского государственного университета (ТюмГУ), студенты которого приняли участие в работе экспедиции.

Ученые предполагают, что древнее расположенное на кургане захоронение является крупнейшим и самым ранним скифским памятником, относящимся примерно к 9 веку до н.э.

«Нам удалось найти много интересных артефактов, в числе которых наконечники стрел (каменный, бронзовый и железный), бронзовый предмет раннескифского периода», — пояснила участница экспедиции студентка Института наук о Земле ТюмГУ Мария Горшкова.

По ее словам, найти редкие артефакты удалось, несмотря на то, что раскопки ведутся по периметру кургана. При этом многие из древних находок хорошо сохранились.

Добавим, в экспедиции Русского географического общества приняли участие из нескольких городов России, а также представители Белоруссии, Латвии, Эквадора, Франции, Канады и Индии. Археологические работы на раскопе производились под руководством специалистов Института истории материальной культуры РАН при поддержке Экспедиционного центра Министерства обороны РФ, а также археологов из Швейцарии и США.