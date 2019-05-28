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Ученые планируют провести исследования двух пещер на территории Крыма

Наука

Изучение системы пещер на территории Крыма, по предположению экспертов, позволит сделать дополнительные открытия

Симферополь, 28 мая 2019, 16:29 — REGNUM  Исследование пещер Волчий грот и пещеры, найденной при строительстве трассы Таврида, будет проведено российскими учёными для обнаружения гипотетического прохода, который может их связывать. Об этом сообщил ученый секретарь Крымского отделения РГО, старший преподаватель кафедры землеведения и геоморфологии КФУ Геннадий Самохин во время своей беседы с представителями СМИ.

В изыскании коридора, соединяющего пещеры, находящиеся в 12 км друг от друга, примут участие сотрудники Крымского федерального университета (КФУ) им. В. И. Вернадского. Научное оборудование, которым будут располагать учёные, позволит экспедиции локализовать карстовые полости и места обводнения, а также выявить места, перспективные для поисков прохода, соединяющего пещеры.

По словам Геннадия Самохина, давшего характеристику пещеры под трассой Таврида: «Мы понимаем, что открыли только десятую часть пещеры. Предполагаем, что ее протяженность может составлять до 15 км».

Учёный сообщил, что предполагаемая исследователями вероятность обнаружения искомого коридора составляет 99%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, костным останкам древних животных в пещере, которая была обнаружена во время строительства трассы Таврида, более полутора миллионов лет — это самые древние образцы пещерной фауны в России

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Палеонтология
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