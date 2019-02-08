Население Кавказа в древности было генетически однородным — ученые

Санкт-Петербург, , 15:32 — REGNUM Различные группы населения Кавказа, несмотря на труднопроходимую горную местность, имеют генетическое сходство. Резкая генетическая граница в составе населения проходит в степи к северу от Кавказа. Генетическая однородность древних «кавказцев» не помешала возникновению у них культурного разнообразия.

К таким выводам пришла международная группа исследователей, в состав которой входили ученые Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН) из Санкт-Петербурга, Института естествознания имени Макса Планка и Евразийского отделения Немецкого археологического института.

Как сообщили ИА REGNUM 8 февраля в пресс-службе ИИМК РАН, ученые впервые выполнили генетическое исследование человеческих останков 45 представителей различных древних культур Кавказа, живших 6500 — 3500 лет назад на территориях современного Краснодарского и Ставропольского краёв, республики Адыгея, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Дагестана.

«Оказалось, что население, представляющее на Северном Кавказе различные археологические культуры и эпохи, в том числе, и самые яркие из них — майкопскую и дольменную, разделяет общие генетические признаки. Археологи и генетики установили, что на Кавказе в эпоху бронзы культурное разнообразие превосходило генетическое», — рассказал один из российских участников проекта Виктор Трифонов, сотрудник отдела Центральной Азии и Кавказа ИИМК РАН.

Он отметил, что результаты исследования опровергают версии сверхдальних миграций населения из Западной Европы на Кавказ и связанные с ними гипотезы появления на Кавказе мегалитических гробниц или дольменов.

«Нам еще предстоит понять, как в пределах генетически однородного региона формировались различные культурные области», — добавил Трифонов.

В ходе генетического исследования обнаружились и не объяснимые пока факты. Так, при анализе костных останков одного представителя древнего населения северо-восточного района предкавказской степи были прослежены генетические следы дальнего родства с верхнепалеолитическим населением Сибири, северо-восточной Азии и Северной Америки.

В целом же, по мнению генетиков, около 7000 лет назад (конец VI тыс. до н.э.) северные склоны Кавказского хребта были заселены выходцами с юга и, как минимум, до второй половины II тыс. до н.э. население здесь оставалось генетически однородным.

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