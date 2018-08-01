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Три могильника времен кобанской культуры нашли в Чечне

Культура

На артефакты наткнулись рабочие во время строительства дороги

Грозный, 1 августа 2018, 08:56 — REGNUM  При строительстве федеральной автодороги в селе Бачи-Юрт в Чечне были найдены три древних могильника. В них находились мужские и женские украшения, подвески, ножевидные пластины, плоские стрелы и наконечники. Ученые предполагают, что редкие исторические ценности являются предметами кобанской культуры, сообщили ИА REGNUM 1 августа в пресс-службе главы и правительства Чечни.

Возраст артефактов соответствует примерно 13−14 векам до нашей эры. Для изучения их передали местным историкам.

Как сообщало ИА REGNUM, предметы, принадлежащие временам кобанской культуры, были найдены несколько недель назад в Карачаево-Черкесии. Археологи раскопали в местности Башла-Къулак недалеко от аула Сары-Тюз древнее городище, созданное в бронзовый и железный века. Были найдены фрагменты керамики, элементы быта и кости животных.

Напомним, под кобанской культурой понимают археологическую культуру на Кавказе позднего бронзового и раннего железного веков. Первое захоронение этого периода было открыто в 1869 году в селении Верхний Кобан в Северной Осетии. Отсюда и пошло название.

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Археология
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