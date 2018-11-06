Строители трассы в Ингушетии наткнулись на крупный некрополь XIII-XII веков

Магас, , 10:38 — REGNUM В Ингушетии при реставрации федеральной автомобильной дороги «Кавказ» был обнаружен участок с древними захоронениями. Археологи, ведущие работы на этом объекте, считают, что он принадлежит к кобанской культуре периода XIII—XII веков, сообщили ИА REGNUM 6 ноября в пресс-службе главы Ингушетии.

На участке захоронены знатные воины, судя по сопутствующим артефактам. По словам директора Института археологии Кавказа, эксперта Министерства культуры РФ по культурным ценностям Бияслана Атабиева, у обнаруженных останков отсутствуют кисти рук выше локтевого сустава.

Находка археологов считается редкой — впервые обнаружены два наборных бронзовых пояса, к которым подвешивался скифский меч — акинак. Кроме того, найдены жертвенные плиты, наборный панцирь с орнаментами, наконечники копий, костяные наконечники стрел, гривны — украшения на шею, керамические изделия, в том числе сосуд с изображением змеи.

Все ценные находки и останки воинов будут отправлены на изучение в лаборатории Европы или США для проведения экспертиз с целью установления, какой гаплогруппе принадлежит их ДНК, сообщил руководитель регионального археологического центра имени Е.И. Крупнова Мусса Мальсагов.

Представители подрядчика, ведущего строительные работы на кольцевой развязке на Магас, смогли вместе с учеными освободить зону работ от объектов культурного наследия без потерь для научных исследований, отметили в пресс-службе главы региона.

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Напомним, в августе 2018 года при строительстве федеральной трассы в селе Бачи-Юрт в Чечне были найдены три древних могильника времен кобанской культуры. В них находились мужские и женские украшения, подвески, ножевидные пластины, плоские стрелы и наконечники.

В июле 2018 года в Карачаево-Черкесии недалеко от аула Сары-Тюз археологи обнаружили древнее городище, созданное в бронзовый и железный века.

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