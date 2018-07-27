В Карачаево-Черкесии найдено городище времен бронзового и железного веков

Черкесск, , 14:22 — REGNUM Археологический объект, относящийся к Кобанской культуре, найден в Карачаево-Черкесии. Древнее городище, созданное в бронзовый и железный века, обнаружили при раскопках в местности Башла-Къулак недалеко от аула Сары-Тюз археологи, передает РИА «КЧР».

На месте раскопок найдены фрагменты керамики, элементы быта и кости животных. По словам сотрудника центра археологических и этнографических исследований Карачаево-Черкесского государственного университета, руководителя раскопок Веры Меньшиковой, общая масса керамических обломков достигает 300 кг. При этом, отмечает она, это лишь начало работ — окраина городища. Наиболее ценными могут оказаться места застройки, которые, по расчетам археологов, производились на близлежащих холмах и за ними.

Подобный памятник культуры находится в Карачаево-Черкесии в Хумаринском городище. Есть аналогичные городища и на территориях Ставропольского края, в частности в Татарке, а также других современных субъектов СКФО.

* Термин «кобанская культура» обозначает археологическую культуру на Кавказе позднего бронзового и раннего железного веков. Названа эта культура по имени первого своего обнаруженного могильника — Кобанского, который был открыт еще в 1869 году на территории нынешней Северной Осетии в селении Верхний Кобан.