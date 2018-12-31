Журнал Science выделил главные научные достижения и провалы 2018 года

Вашингтон, , 11:50 — REGNUM Журнал Science подвёл научные итоги 2018 года, в которых выделил главные достижения и провалы. Об этом сообщается на сайте издания.

Первое место среди наиболее важных достижений в области науки заняли учёные, которые разработали группу методов, позволяющих следить за развитием организмов на клеточном уровне.

В частности, учёными была опробована возможность РНК-секвенирования отдельных клеток. Благодаря нему появилась возможность измерить активность генов каждой отдельно взятой клетки.

Читайте также: Ученые обнаружили ДНК гибрида неандертальца и денисовца

Также журнал отметил другие важные достижения. Так, например, отмечается находка кости девочки неандертальско-денисовского происхождения, а также открытие в Гренландии гигантского кратера от метеорита.

Читайте также: В Гренландии обнаружен кратер от падения гигантского метеорита

Кроме того, названы три главных провала года. Среди них ухудшение ситуации с глобальным потеплением, пожар в Национальном музее Бразилии, из-за которого было утеряно множество ценных экспонатов, а также опыты с редактированием генов человеческих эмбрионов китайским учёным.

Читайте также: В Китае на свет появились первые генно-модифицированные дети