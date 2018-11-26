Понедельник, 26 Ноября 2018 года
14:34:51 МСК

В Китае на свет появились первые генномодифицированные дети

Наука

Автор генного эксперимента уверяет, что родившиеся дети здоровы

Пекин, 26 ноября 2018, 13:37 — REGNUM  В Китае родились первые дети, ставшие результатом генного эксперимента во внутриутробном периоде развития. Об этом сообщил китайский ученый Хэ Цзянькуй на видеозаписи, распространенной на Youtube, передает немецкий канал N-TV 26 ноября.

«Две замечательные маленькие китайские девочки по имении Лулу и Нана родились несколько недель назад плачущими и здоровыми, как и любые другие дети», — говорит ученый на видео.

С помощью метода Crispr/Cas9 ученый пытался привить детям иммунитет к ВИЧ-инфекции. Однако проверенной научной публикации о генном вмешательстве еще нет.

«В случае этих экспериментов речь идет о безответственных опытах над людьми, — прокомментировал председатель немецкого совета по этике Петер Дарбок. — Не важно, правда или нет то, что заявляет китайский исследователь: в настоящее время подобные опыты и заявления строжайшим образом критикуются».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Научные исследования
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить