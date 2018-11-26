В Китае на свет появились первые генномодифицированные дети

Пекин, , 13:37 — REGNUM В Китае родились первые дети, ставшие результатом генного эксперимента во внутриутробном периоде развития. Об этом сообщил китайский ученый Хэ Цзянькуй на видеозаписи, распространенной на Youtube, передает немецкий канал N-TV 26 ноября.

«Две замечательные маленькие китайские девочки по имении Лулу и Нана родились несколько недель назад плачущими и здоровыми, как и любые другие дети», — говорит ученый на видео.

С помощью метода Crispr/Cas9 ученый пытался привить детям иммунитет к ВИЧ-инфекции. Однако проверенной научной публикации о генном вмешательстве еще нет.

«В случае этих экспериментов речь идет о безответственных опытах над людьми, — прокомментировал председатель немецкого совета по этике Петер Дарбок. — Не важно, правда или нет то, что заявляет китайский исследователь: в настоящее время подобные опыты и заявления строжайшим образом критикуются».