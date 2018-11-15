В Гренландии обнаружен кратер от падения гигантского метеорита

Нуук, Дания, , 08:51 — REGNUM Подо льдом Гренландии обнаружен огромный кратер — вероятно, от самого недавнего в истории Земли падения гигантского метеорита. Международная команда исследователей сообщила о своей находке на страницах журнала Science Advances 14 ноября.

Ученые обнаружили кратер под ледником Хьяватха еще в июле 2015 года, однако понадобилось три года, чтобы собрать о нем информацию с помощью снимков с высоты, анализа осадков и других исследований.

Кратер, скрытый километровой толщей льда в северо-западной части Гренландии, имеет диаметр в 31 км и глубину в 320 м. В него могли бы поместиться такие города, как Париж или Вашингтон. Сейчас ученые пытаются выяснить время падения метеорита. По их оценкам, кратеру не более 3 млн и не менее 12 тыс. лет.

Это, вероятно, след от самого недавнего гигантского метеорита в истории Земли. Также кратер входит в 25 самых крупных, обнаруженных на планете.

По оценкам ученых, падение метеорита могло оказать огромное влияние не только на северное полушарие, но и на всю планету. В частности, таяние ледников могло привести к изменению циркуляции океанических вод.