Ученые обнаружили ДНК гибрида неандертальца и денисовца

Лейпциг, Германия, , 10:04 — REGNUM Ученые из лейпцигского Института эволюционной антропологии им. Макса Планка обнаружили существование потомка первого поколения от скрещивания двух древних видов, пишет издание Nature.

Группа исследователей под руководством шведского биолога Сванте Паабо и Вивиан Слон изучила ДНК, извлеченное из костного фрагмента жившей 50 тыс. лет назад 13-летней девочки, обнаруженной в сибирской пещере в алтайских горах.

Исследование показало, что отцом девочки был денисовец, а мать принадлежала к неандертальцам. Геномы этих двух видов показывают, что они разделились около 390 тыс. лет назад. Уже десять лет ученые предполагали возможность скрещивания между денисовцами и неандертальцами, однако доказательного примера этому не было.

О денисовском человеке известно намного меньше, чем о неандертальцах. Следы этого вымершего вида человека обнаружены в Денисовской пещере в Солонешенском районе Алтайского края РФ в XXI веке.