Минск, , 18:27 — REGNUM Рост потребительских цен в Белоруссии за 2020 год оказался выше запланированного правительством, Нацбанком и президентской администрацией. Об этом говорится в опубликованном 13 января сообщении Национального статистического комитета республики.

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По данным Белстата, рост индекса потребительских цен на товары и услуги в декабре 2020 года по сравнению декабрём 2019 года составил 7,4%. За январь-декабрь прошлого года рост составил 5,5% к показателю за такой же период позапрошлого года.

В частности, рост индекса потребительских цен на продовольственные товары в декабре 2020 года к уровню декабря 2019 года составил 65,2%, на непродовольственные товары — 8,1%, на услуги — 8,4%.

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«Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в декабре 2020 г. по сравнению с ноябрем 2020 г. составил 100,7%, с декабрем 2019 г. — 107,1%», — сказано в официальной публикации Белстата.

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