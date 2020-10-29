Воронеж, , 14:39 — REGNUM Тендер на приобретение здания для размещения центра по выплате пенсий и обработке информации ПФР в Воронежской области объявило отделение Пенсионного фонда РФ по Воронежской области 28 октября. Об этом ИА REGNUM сообщает со ссылкой на документы закупки.

Объектом закупки указано «Приобретение здания (помещения) для Центра по выплате пенсий и обработке информации ПФР в Воронежской области». Начальная (максимальная) цена контракта заявлена в 145 млн рублей. Источником финансирования указан бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации.

В документах закупки указано, что нежилое здание «должно быть расположено в границах административного округа г. Воронеж в радиусе не более 6 километров от здания Управления федеральной почтовой связи Воронежской области, расположенного по адресу: г. Воронеж, проспект Революции, 25» и в пешеходной доступности не более 500 метров от остановок общественного транспорта. Здание должно быть построено не ранее 1955 года, площадь помещения — не менее 3850 кв. м и не более 4474 кв. м, кабинетная площадь — не менее 2385,5 кв.м.

Отметим, что данный тендер появился на фоне скандала с «дворцами» ПФР. Как сообщало ИА REGNUM, согласно проекту бюджета ПФР на 2021−2023 годы, в 2021 году фонд намерен продолжить строительство и реконструкцию 13 зданий, общей сметной стоимостью более 2,698 млрд рублей в целом ряде регионов России: в Крыму, Санкт-Петербурге, Ленинградской, Московской областях, Мордовии, Краснодарском, Приморском краях и Севастополе. Также ПФР намерен потратить более 706 млн рублей на покупку зданий и помещений общей площадью 9473,8 кв. м для ОПФР по Свердловской области, Центров по выплате пенсий и обработке информации ОПФР в Крыму и Курганской области.

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