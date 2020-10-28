28 октября 2020 | Время чтения 10 мин

Анастасия Степанова, , 06:50 — REGNUM Сегодня, 28 октября, Госдума в первом чтении обсудит проект бюджета Пенсионного фонда России на 2021−2023 годы. Вместе с тем федеральную медиаповестку всколыхнуло сообщение, что на фоне данных о рекордной «дыре» в бюджете Пенсионного фонда РФ в 2021 году он запланировал многомиллионные траты на новые офисы — как строительство, так и покупку. ИА REGNUM проанализировало проект бюджета ПФР, и выяснились интересные детали.

Константин Маковский. Посещение бедных. 1874

О расходах и доходах ПФР

На 2021 год прогнозируемый общий объём доходов ПФР определён в размере 9 101 837 695,4 тыс. рублей (около 9,1 трлн рублей), из который 9 032 299 402,3 тыс. рублей не связаны «с формированием средств для финансирования накопительной пенсии». Общий объём расходов в законопроекте указан на уровне «9 596 683 229,6 тыс. рублей, из них 9 567 504 841,1 тыс. рублей в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии». Дефицит составит 494 845 534,2 тыс. рублей.

При дефиците 494,84 млрд рублей для ПФР в 2021 году предусмотрены межбюджетные трансферты из федерального бюджета в размере 3 344,96 млрд рублей (3,34 трлн рублей).

Также в проекте бюджета учтены средства пенсионных накоплений, поступившие от негосударственных пенсионных фондов, — 35,53 млрд рублей.

В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что при формировании доходной части «учтено сохранение на весь период «моратория» на направление страховых взносов на финансирование накопительной пенсии».

Траты, которые возмутили общественность

В проекте бюджета ПФР есть ряд трат, которые вызывают критику общественности.

Так, в следующем году фонд продолжит строительство и реконструкцию 13 зданий сметной стоимостью более 2,698 млрд рублей — в Крыму, Санкт-Петербурге, Ленинградской, Московской областях, Мордовии, Краснодарском, Приморском краях и Севастополе. Например, для УПФР №7 Москвы и Подмосковья вместо арендуемых помещений запланировано построить новое здание общей площадью 7700 кв. м. Помимо этого, планируется потратить более 706 млн рублей на покупку зданий и помещений общей площадью 9473,8 кв. м для ОПФР по Свердловской области, Центров по выплате пенсий и обработке информации ОПФР в Крыму и Курганской области.

В планируемых тратах ПФР аудиторы Счётной палаты РФ уже выявили потенциальные проблемы.

«Проверка показала, что по причине невыполнения в 2020 году подрядчиком условий государственного контракта от 6 июня 2019 г. №49 по выполнению инженерных изысканий и осуществлению подготовки проектной и рабочей документации имеется риск незавершения строительства в 2021—2022 годах по объекту «Строительство здания УПФР в г. Керчи Республики Крым» сметной стоимостью 172 306,0 тыс. рублей», — отмечается в заключении аудиторов.

Помимо этого, СП РФ обнаружило, что из-за несвоевременного использования проектно-сметной документации, разработанной до 2015 года, произошло удорожание «объектов за счёт дополнительных расходов на её корректировку». Так, в 2021 году на эту корректировку планируют потратить более 48,54 млн рублей.

Тратить средства фонда планируется не только на новые здания и помещения, но и на обучение работников, на что запланировано свыше 115,17 млн рублей. Ещё 10,2 млн рублей планируется потратить на международное сотрудничество, и 1,1 млрд рублей определены как траты на некие мероприятия, в число которых входит информационно-разъяснительная работа среди граждан «о совершенствовании пенсионной системы» и разных услугах.

В сопроводительных документах к законопроекту указано, что эти траты сформированы «с учётом дополнительного финансирования информационно-разъяснительной работы в части формирования и ведения сведений о трудовой деятельности работников в электронном виде», на что определено 0,3 млрд рублей.

Замечания Счётной палаты и претензии к регионам

Заключение Счётной палаты РФ к проекту бюджета ПФР — довольно занимательный документ. Например, аудиторы отметили, что в 18 регионах размер прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в 2021 году останется без изменений. При этом в 15 регионах показатель не меняется уже третий год.

«В пяти субъектах Российской Федерации (Липецкая область, Республика Дагестан, Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Омская область) размер ПМП остается без изменений с 2018 года, в 10 субъектах Российской Федерации (Воронежская область, Республика Ингушетия, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия-Алания, Ставропольский край, Волгоградская область, Республика Башкортостан, Республика Мордовия, Пензенская область, Саратовская область) — с 2019 года, в трёх субъектах Российской Федерации (Смоленская область, Свердловская область, г. Севастополь) — с 2020 года», — отмечается в заключении.

Более того, аудиторы напомнили, что, если ПМП в регионе «не меняется в течение нескольких лет, это может привести к уменьшению размера пенсионных выплат в очередном году по сравнению с текущим годом».

СП приводит данные, что в 2020 году ПМП на уровне предыдущего года остался в 24 регионах, из которых в девяти показатель не менялся с 2018 года. В итоге в 24 регионах «общее увеличение пенсионных выплат у 96,4% получателей ФСД составило от 0 до 10 рублей».

Напомним, с 2021 года меняется методика расчёта прожиточного минимума. Новую методику предложило Минтруда России. Она предполагает использование не стоимости потребительской корзины, а уровня доходов большинства граждан (среднедушевой медианный доход).

Резюмируя новый подход к расчёту прожиточного минимума, в том числе ПМП, который стартует с 2021 года, аудиторы заявили, что «изменения не гарантируют ежегодное увеличение ПМП» и «ежегодный стабильный рост материального обеспечения граждан, являющихся получателями социальных доплат к пенсии, не будет обеспечен».

Минтруд РФ тут же поспешил заверить, что это вовсе не так, и СП РФ при расчётах явно использовала данные прошлых лет.

Поживём — увидим.

Между тем, по данным из проекта бюджета, с учётом запланированных индексаций средний размер пенсий на конец 2021 года составит 15 781,97 против 15 032,95 рубля на конец 2020 года, то есть рост запланирован на 752 рубля. Что касается социальной пенсии, то за 2021 год её рост прогнозируется на 2,6% — на 252 рубля (с 9,86 до 10,12 тыс. рублей).

В сопроводительном письме председателя комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова («Единая Россия») отмечается, что поправки ко второму чтению проекта закона «О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» направляются в комитет до 9 ноября 2020 года.

Закупки ПФР и его управлений

Пока же бюджет на 2021 год не принят, можно оценить траты ПФР и его подразделений, которые были произведены с момента объявления пандемии коронавируса в мире, который ударил по экономикам всех стран, в том числе и России.

Самые крупные закупки касались информационных сервисов. К примеру, на услуги по предоставлению вычислительных ресурсов, каналов связи для функционирования государственной информсистемы социального обеспечения планировалось потратить более 3,249 млрд рублей. Но определение поставщика было приостановлено по жалобе — по требованию контрольного органа. 22 октября ФАС РФ выдал ПФР предписание устранить недочёты в документации. Жалоба потенциального участника была частично признана обоснованной, и в действиях заказчика было установлено нарушение Закона о контрактной системе.

Примечательно: в этом тендере на момент приостановки по жалобе была подана единственная заявка — от ПАО «Мегафон» с предложением цены контракта равной начальной.

На 30 сентября 2020 года по 50% доли в ПАО «Мегафон» принадлежат ООО «АФ Телеком Холдинг» и ООО «ЮэСэМ Телеком». При этом в первом обществе 100% доли с 2018 года принадлежит второму ООО (доля заложена в Сбербанке). Компания «ЮэСэМ Телеком» была создана в 2018 году, её собственники — ООО «Холдинговая компания ЮЭСЭМ» (80%), Антон Черепенников — 10% (с 21 октября 2020 года) и 10% с этой же даты у директора Владимира Стрешинского. Небольшую долю также имеет Глеб Костиков.

Владельцами ООО «Холдинговая компания ЮЭСЭМ» являются миллиардер Алишер Усманов (49%), Владимир Стрешинский (3%), Владимир Скоч (30%) и пять иностранных компаний, зарегистрированных на Кипре, Британских Виргинских островах и острове Мэн.

Возвращаясь к тендерам Пенсионного фонда. В июне 2020 года госзаказчик подписал контракт на техобслуживание и ремонт оборудования компонентов подсистемы «Инфраструктурное обеспечение» АИС ПФР-2 в территориальных органах на сумму 496 044 840,88 рубля. При этом в протоколе оценки трёх заявок компания, признанная победителем — ООО «Эдвансед трансформейшн консалтинг» (принадлежит АО «Группа Эйти»), выражала готовность выполнить работу за 184 422 663,36 рубля. К этапу подписания контракта сумма почему-то трансформировалась в начальную цену тендера, то есть на 300 млн рублей больше.

В этот же период была проведена парочка тендеров ПФР в сфере ИТ — на общую сумму более 800 млн рублей.

Ещё один любопытный тендер касается выполнения работ по капитальному ремонту административного здания. Его начальная цена превышала 404 млн рублей. Заказчик — Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по г. Москве и Московской области. В базе госзакупок в карточке торгов есть отметка, что «определение поставщика заблокировано по результатам внеплановой проверки». А по другому тендеру с тем же заказчиком и с аналогичной начальной ценой закупка все-таки состоялась. Победителем признали ООО «Стройжилпром», с которым подписали контракт на 372 089 104,91 рубля, но через некоторое время появились данные о его расторжении — «односторонний отказ заказчика от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством».

Или вот ещё одна занятная закупка. Особенно в свете ситуации в экономике и огромного дефицита бюджета самого ПФР.

В сентябре 2020 года фонд объявил о готовности купить партию легковых, грузовых и грузопассажирских автомобилей на сумму 272 982 089,32 рубля. Поставщиком стал единственный участник — ООО «Автомир-тендер», которое занимается оптовой торговлей автомобилями и уже неоднократно было поставщиком ПФР и иных госзаказчиков.

Также в сентябре 2019 года ПФР для Центра по выплате пенсий и обработке информации в Алтайском крае купил за 56 185 800 рублей десять нежилых помещений — здание с земельным участком общей площадью 2 553,9 кв. м на улице Чернышевского, 281б в Барнауле. На сайте агентств недвижимости данное здание фигурирует как бизнес-центр 2014 года постройки. Уточняется, что в нём есть столовая, супермаркет, а арендная ставка составляет от 3840 до 4800 рублей за кв. м в год.

А в Карелии для нужд аналогичного центра планировали купить здание за 73 982 000 рублей, но не было подано ни одной заявки.