Москва, , 13:30 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал Пенсионный фонд России быть более скромным в своих желаниях отстроить здания отделений фонда, передает корреспондент ИА REGNUM 28 октября.

«Зачем эти здания? Какую задачу они решают? Есть ли возможность поработать в зданиях старых? Несмотря на проблемы нашего здания, вы видите, мы вопрос строительства нового здания не ставим. А это парламент страны. Вот хотелось бы, чтобы такая же скромность была и у чиновников Пенсионного фонда», — завил Володин.

Согласно проекту бюджета ПФР на 2021−2023 годы, в следующем году фонд продолжит строительство и реконструкцию 13 зданий сметной стоимостью более 2,698 млрд рублей — в Крыму, Санкт-Петербурге, Ленинградской, Московской областях, Мордовии, Краснодарском, Приморском краях и Севастополе.

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