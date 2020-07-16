Поездка Владимира Путина в Крым перенесена на 20 июля
Поездка президента России Владимира Путина в Крым состоится 20 июля. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Как пояснил Дмитрий Песков, в рабочих планах главы государства произошли изменения — поездка в Керчь перенесена на понедельник, 20 июля. 16 июля президент проведёт совещание по вопросам бюджета.
Церемония закладки новых кораблей для военно-морского флота, которая должна была состояться 16 июля при участии президента РФ Владимира Путина в Керчи на судостроительном заводе «Залив», перенесена на другую дату.
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Будет заложено два универсальных десантных кораблях проекта 23 900, головной корабль серии получит название «Севастополь».
Вертолетоносцы типа «Мистраль» будут впервые заложены на заводе «Залив» в Керчи. Планировалось, что церемония состоится 16 июля при участии президента РФ Владимира Путина.
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Владимир Путин приедет в Крым
Церемония закладки боевых кораблей для Военно-морского флота должна была состояться 16 июля на судостроительном заводе «Залив» в Керчи. На предприятии планировали организовать видеоконференцию с другими судостроительными комплексами, в частности «Севмаш» и «Северная верфь».