Москва, 15 июля 2020, 12:31 — REGNUM Президент Владимир Путин побывает с поездкой в Республике Крым 16 июля. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Президент будет работать в Крыму, он примет участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ РФ», — сообщил Песков.
Церемония закладки боевых кораблей для Военно-морского флота состоится на судостроительном заводе «Залив» в Керчи. На предприятии будет организована видеоконференция Владимира Путина с другими судостроительными комплексами, в частности «Севмаш» и «Северная верфь».