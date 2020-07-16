Симферополь, , 09:31 — REGNUM Вертолетоносцы типа «Мистраль» будут впервые заложены на заводе «Залив» в Керчи, церемония состоится 16 июля при участии президента РФ Владимира Путина.

Будет заложены два универсальных десантных кораблях проекта 23 900, головной корабль серии получит название «Севастополь», сообщили РИА «Новости» со ссылкой на собственный источник. Водоизмещение вертолетоносца проекта 23 900 составит 25 тысяч тонн, стоимость корабля оценивается в сумму более 40 млрд рублей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 16 июля президент Владимир Путин побывает с поездкой в Республике Крым 16 июля: он примет участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ РФ, а также проведёт видеоконференцию с другими судостроительными комплексами — «Севмаш» и «Северная верфь».

Читайте ранее в этом сюжете: Владимир Путин приедет в Крым