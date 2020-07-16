Санкт-Петербург, , 18:13 — REGNUM Показатели рынка труда в течение 2021 года могут «восстановиться» только в том случае, если власть будет измерять формальный, а не фактический уровень занятости, отметила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 16 июля, доцент НИУ ВШЭ Санкт-Петербург Елена Кудрявцева, комментируя высказывания президента России.

Как сообщалось ранее, на совещании по вопросам бюджета Владимир Путин заявил, что главной задачей в экономике является восстановление уровня занятости, предоставление людям возможности работать, зарабатывать и обеспечивать свои семьи. Рынок труда должен полностью восстановиться в 2021 году, сказал президент.

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« Раз президент начал высказываться о необходимости восстановить занятость, значит, этой темой власть действительно озабочена. Возможно, потому, что они знают, что реальные, а не формальные, показатели снижения уровня занятости катастрофичны.

Можно обратить внимание и на то, что оптимизма в заявлениях представителей власти поубавилось. Некоторое время назад говорили, что уровень занятости можно восстановить к началу 2021 года, теперь речь идет уже о 2021 годе в целом.

От государства в этой ситуации требуется прежде всего резкое снижение налогов. Нужна и мощная поддержка тем отраслям, которые у нас реально являются ведущими, особенно в крупных городах. Речь о торговле — вопреки многим заявлениям, экономика у нас торговая.

Эта отрасль сейчас испытывает очень большие проблемы. Осенью ожидается волна банкротств, а это очень большая доля рынка труда. Как в такой ситуации восстановить уровень занятости? Разве что учитывать только официальную статистику, там показатели могут и не снизиться, в конце концов, можно брать двух людей на одну ставку.