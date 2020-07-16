Керчь, Крым, , 12:04 — REGNUM Церемония закладки новых кораблей для военно-морского флота, которая должна была состояться 16 июля при участии президента Владимира Путина в Керчи на судостроительном заводе «Залив», перенесена на другую дату.

«Мероприятие перенесено на другую дату», — цитирует «Крыминформ» представителя керченского предприятия.

Причины переноса мероприятия, а также новая дата его проведения не уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что 16 июля Владимир Путин проведёт в Крыму, где на заводе «Залив» примет участие в закладке новых кораблей для ВМФ, а также проведёт видеоконференцию с другими судостроительными предприятиями.

Отметим, что на сайте Кремля отсутствует как анонс поездки Владимира Путина в Керчь, так и информация об её отмене.

Читайте развитие сюжета: Поездка Владимира Путина в Крым перенесена на 20 июля