Минск, , 13:11 — REGNUM Резкое падение курса белорусского рубля спровоцировало ажиотажный спрос населения на иностранную валюту. В это же время Нацбанк Белоруссии отрицает очевидное и объясняет дефицит наличности проблемами с доставкой долларов из США самолётами.

Читайте подробности: Нацбанк Белоруссии объяснил падение курса белорусского рубля

На самом деле, как выяснил корреспондент ИА REGNUM, во многих обменных пунктах валют нет не только самой популярной у белорусов иностранной валюты — долларов США, но также евро. С российскими рублями ситуация намного лучше, что объясняется падением курса этой валюты и достаточным предложением со стороны населения.

Во многих банках продают только те объёмы иностранной валюты, которое граждане сдают. Около касс наблюдаются очереди, люди ждут, когда кто-нибудь придёт сдать валюту.

С начала года белорусский рубль был подвергнут стремительной «плавной девальвации»: Новый год республика встречала с курсом 2,1 бел. руб. за $1. Многие верили, что белорусская валюта приобретает стабильность польского злотого.

Читайте на эту тему: Белоруссия — накануне обвала национальной валюты?

По состоянию на 20 марта Нацбанк Белоруссии установил курс 2,5414 бел. руб. за $1. Однако в обменных пунктах коммерческих банков стоимость деноминированного белорусского рубля приблизилась вплотную к соотношению 3:1.

Тем временем Минфин Белоруссии провалил аукционы по выпуску гособлигаций, номинированных в долларах и евро. Вместо желаемых 100 млн в каждой валюте министерство получило заявки на 2,053 млн в долларах и 2,257 млн в евро.

Нацбанк Белоруссии сообщал о валютных интервенциях, которых, видимо, оказалось недостаточно. В таких условиях остаётся расходование ЗВР, сформированных во многом за счёт кредитных ресурсов.

Читайте новости сюжета: Экономический кризис в Белоруссии