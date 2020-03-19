19 марта 2020 | Время чтения 4 мин

За январь-февраль в республику поступило около 1,8 млн тонн нефти. И это хорошая цифра. Этого вполне хватает для бесперебойной работы двух белорусских НПЗ. Ну, как хватает? – Хватает, чтобы не остановились полностью. Потому что ранее они потребляли около 2 млн тонн в месяц.

Юрий Баранчик, , 11:33 — REGNUM В последние дни из союзной Белоруссии приходят тревожные новости. И касаются они не нефти. С нефтью как раз у белорусского руководства всё хорошо. По танкеру, двум, по 80−160 тысяч тонн покупают на мировых рынках по мировым ценам. Вот американцы с саудитами снова предложили по минимальным ценам. Замечательно. Осталось только купить.

Белорусский зайчики Иван Шилов © ИА REGNUM

За январь-февраль в республику поступило около 1,8 млн тонн нефти. И это хорошая цифра. Этого вполне хватает для бесперебойной работы двух белорусских НПЗ. Ну, как хватает? — Хватает, чтобы не остановились полностью. Потому что ранее они потребляли около 2 млн тонн в месяц.

Но не в этом плохие новости. Плохие новости заключается в том, что руководство республики по каким-то причинам не принимает практически никаких мер по борьбе с коронавирусом. Например, как свидетельствуют многочисленные ролики в ютубе, прилетающих из-за границы в аэропорт «Минск-2», в том числе из Италии, не проверяют ни на температуру, ни по другим параметрам.

Школьники, несмотря на массовые петиции и обращения родителей, не пойдут на досрочные каникулы. То есть самое святое — дети, о чём неоднократно говорило нынешнее руководство республики, подвергается необоснованным угрозам.

В состоянии, близком к панике, находится и белорусский бизнес. Как отмечает председатель координационного совета Конфедерации предпринимательства Владимир Карягин: «За последние недели бизнес в стране обесценился на 10−12%. Это заставило нас обратиться к правительству с предложением об объявлении чрезвычайного положения. Оно есть во всех странах Европы, нет только у нас».

Даже такая простая вещь, как регулярное обновление сайта белорусского минздрава с оповещением о количестве заболевших и находящихся под подозрением с разбивкой по регионам, — отсутствует. Хотя в других странах, в том числе и России, такие оповещения делаются регулярно в течение дня.

В результате люди остаются без официальной информации, в качестве средств лечения им предлагается выпить по 50 грамм водки и проехаться на тракторе… Белоруссия, конечно, толерантная страна, но не до такой степени. Хорошо, что пока нет смертельных случаев и дети не затронуты. Но как долго продлится такая ситуация?

Поэтому обеспокоенность общественности Белоруссии и России, как союзного республике государства, относительно непринятия нынешним политическим руководством республики активных и системных мер по борьбе с коронавирусом можно не только понять, но и поддержать.

Но это не все плохие новости в Белоруссии. Появились и серьезнейшие проблемы экономического характера.

Так, с начала года серьезно ухудшилась ситуация с экспортом из республики нефтепродуктов — основой белорусского экспорта на Запад (45−48%) и основным источником поступления валюты в страну.

Цифры статистики говорят о том, что экспорт нефтепродуктов из Белоруссии снизился в январе почти на 70%. Особенно существенно снизился экспорт нефтепродуктов из Белоруссии на западном направлении. В ЕС в январе 2020 года было продано только 16% от прошлогодних объемов. В Польшу и Великобританию — по 20%. В Нидерланды (в прошлом один из главных импортеров белорусских нефтепродуктов) лишь 6,7%.

И это естественно. Нет нефти — нет экспорта нефтепродуктов, нет поступления валюты в страну.

Естественно, кризис в белорусской нефтянке, вызванный некомпетентными действиями белорусского руководства, практически сразу же привел к проблемам на денежном и валютных рынках страны.

Так, курс белорусского рубля за последний месяц упал почти на 30%. Если раньше за доллар давали 2,1 белорусского рубля, то сегодня в банках республики за 1 доллар просят уже 2,65−2,7 рубля.

Дальше — больше. Сегодня стало известно о том, что некоторые банки республики стали вводить ограничения на валютно-обменные операции. Так, банк ВТБ-Белоруссия установил суточный лимит в эквиваленте 100 евро на расходные операции в иностранной валюте по карточкам, эмитированным Банком в белорусских рублях, и на приходные операции в белорусских рублях по карточкам, эмитированным банком в иностранной валюте.

То есть если данная тенденция продолжится, то экономика республики схлопнется в течение 5−6 месяцев. Поэтому далеко не случайно, что президент страны Александр Лукашенко поставил перед Минфином Белоруссии задачу любым способом добиться реструктуризации долга республики перед РФ. Беларусь фактически на пороге дефолта по внешнему долгу. И всё это происходит на фоне опаснейшей эпидемии.

Происходящее в республике, как в области экономики, так и охраны здоровья граждан, нуждается в резком и системном улучшении. Это очевидно для всех здравомыслящих экспертов, независимо от их идеологической направленности.

Сегодня все люди, переживающие за республику, находятся в недоумении и просто разводят руками от действий или бездействия нынешнего руководства республики практически по всем азимутам жизнедеятельности страны. Способно ли нынешнее руководство Белоруссии остановить сползание страны к пропасти — находится под очень большим знаком вопроса.