Минск, , 17:38 — REGNUM Повышенный спрос на иностранную валюту и резкое снижение курса белорусского рубля Нацбанк Белоруссии объясняет возросшей волатильностью на глобальных финансовых рынках. Об этом говорится в опубликованном сегодня, 19 марта сообщении госрегулятора.

«В целях ограничения рисков обеспечения финансовой стабильности, связанных с повышенной волатильностью курса, Национальный банк проводил валютные интервенции в дополнительных объемах», — сказано в официальном сообщении.

Нацбанк отметил, что он «реализует курсовую политику в режиме плавающего курса» и наблюдает за ситуацией. Он также «будет принимать оперативные меры реагирования».

Правление Нацбанка приняло «решение о применении контрциклических мер, связанных со смягчением ряда пруденциальных требований». Вдобавок принято ещё одно «решение о временном прекращении утверждения и применения расчетных величин стандартного риска (далее — РВСР) по депозитным инструментам, а также об увеличении допустимого уровня рисков при расчете РВСР по кредитным инструментам».

«В настоящее время в связи с распространением эпидемии коронавируса и принимаемыми мерами по ограничению въезда иностранных граждан международные авиакомпании значительно сократили количество полетов, что существенно осложнило перемещение грузов между странами, — добавили в Нацбанке Белоруссии. — Ввиду этого в данный момент европейские банки и финансовые организации, предоставляющие услуги по продаже наличных долларов США на европейском рынке, испытывают трудности с доставкой валюты из Соединенных Штатов Америки. Это привело к дефициту наличных долларов США в странах региона на фоне увеличения спроса на них, обусловленного высокой волатильностью на мировых финансовых рынках».

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«В связи с этим в обменных пунктах и кассах банков может наблюдаться временная нехватка наличных долларов США. При этом отсутствуют ограничения по покупке/продаже долларов США в безналичной форме. Кроме того, в кассах банков в достаточном количестве находится иная иностранная валюта (например, евро)», — сказано в сообщении белорусского госрегулятора.

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