Дзержинск, Нижегородская область, , 11:53 — REGNUM Единственный производитель гексогена в России — нижегородский завод имени Я. М. Свердлова подписал крупный контракт на уничтожение мин. Закупка оформлена у единственного поставщика, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Уничтожение мин обойдётся в 27 282 065,34 рубля. Контракт подписан с АО «Форпост Балтики Плюс» из Калининграда. Речь идёт об уничтожении в 2020 году 17 408 списанных противопехотных фугасных мин нажимного действия ПМН-2.

«Основными целями уничтожения противопехотных фугасных мин нажимного действия ПМН-2 является снижение взрывопожароопасности объекта хранения, а также вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, техногенных катастроф и связанного с ними экологического и социально-экономического ущерба», — отмечается в техзадании.

Напомним, завод работает в Дзержинске более 100 лет. В 2020 году пройдёт вливание в его структуру алтайского производителя взрывчатки — «Бийского олеумного завода».

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