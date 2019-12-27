Дзержинск, Нижегородская область, 27 декабря 2019, 11:53 — REGNUM Единственный производитель гексогена в России — нижегородский завод имени Я. М. Свердлова подписал крупный контракт на уничтожение мин. Закупка оформлена у единственного поставщика, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Уничтожение мин обойдётся в 27 282 065,34 рубля. Контракт подписан с АО «Форпост Балтики Плюс» из Калининграда. Речь идёт об уничтожении в 2020 году 17 408 списанных противопехотных фугасных мин нажимного действия ПМН-2.
Напомним, завод работает в Дзержинске более 100 лет. В 2020 году пройдёт вливание в его структуру алтайского производителя взрывчатки — «Бийского олеумного завода».
Для справки: в августе 2018 года в результате ЧП на нижегородском предприятии во время работ с утилизацией пехотных мин пострадали 12 человек, шестеро из которых погибли.
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