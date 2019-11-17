Законопроект также разрешает правительству заключать инвестиционные соглашения с российскими компаниями с иностранным и с государственным участием.
Итоговая версия законопроекта предусматривает трехлетний переходный период для инвесторов в случае изменения законодательства. На включении этого положения настаивал вице-премьер Дмитрий Козак, который курирует в правительстве промышленность.
Пакет законопроектов предполагает, что в ряде сфер соглашения в рамках защиты и поощрении капиталовложений заключены не могут быть. Так, исключения составляют такие сферы, как добыча нефти и газа, алкогольная и табачная продукция, игорный бизнес, банки и финансовые организации.
В случае если инвестор вкладывает в проект 10 млрд рублей и более, к базовым опциям добавляется возможность стабилизировать сроком до 3 лет вывозные таможенные пошлины и ряд неналоговых платежей, включая экологический сбор.
Возможность заключения соглашений в общем режиме открыта для инвесторов, вкладывающих в социальные проекты от 250 млн рублей, в проекты в сфере сельского хозяйства, цифровой экономики, промышленности — от 1,5 млрд рублей, в другие отрасли — от 5 млрд рублей, пояснили в Минфине.
Законопроекты предполагают общий и проектный инвестиционный режим. Общий режим предполагает заключение соглашения с РФ, регионами и, в отдельных случаях, с организациями с госучастием, на срок 6, 15 или 20 лет. Соглашение позволяет зафиксировать на выбранный срок неизменность условий ведения бизнеса, в первую очередь регуляторных и налоговых. В случае нарушения договоренностей, государство обязуется возместить инвестору ущерб.
Законопроекты направлены на создание условий, которые помогут привлечь в экономику РФ инвестиционные проекты на сумму не менее 30 трлн рублей, заявил ранее журналистам замглавы Минфина Андрей Иванов. По его словам, ежегодно будет заключаться 100−150 соглашений на сумму 7−10 трлн рублей.
Предполагается, что законопроект о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) вступит в силу с 1 января 2020 года, а инвесторы смогут заключить соглашения до 2030 года.
В Госдуме обсудят защиту инвестиций с регионами, бизнесом и экспертами
Лидеры политических фракций в Госдуме, а также главы профильных комитетов 18 ноября обсудят пакет законопроектов о защите и поощрении инвестиций в РФ с профильными министерствами, представителями регионов, а также с бизнесом и экспертами.
Законопроект о налоговых льготах для участников инвестпроектов внесен в ГД
Законопроект, направленный на уточнение налогового режима для участников инвестпроектов, правительство внесло в Госдуму.
Пакет законопроектов о защите и господдержке инвестиций внесен в Госдуму
Пакет законопроектов, направленный на поддержку и защиту инвестиций и установку новых правил участия в инвестиционной деятельности, правительство внесло в Госдуму. Устанавливаются основные понятие и требования к инвестиционной деятельности.