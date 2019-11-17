Пакет законопроектов предполагает, что в ряде сфер соглашения в рамках защиты и поощрении капиталовложений заключены не могут быть. Так, исключения составляют такие сферы, как добыча нефти и газа, алкогольная и табачная продукция, игорный бизнес, банки и финансовые организации.