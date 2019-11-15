Москва, , 09:00 — REGNUM Лидеры политических фракций в Госдуме, а также главы профильных комитетов 18 ноября обсудят пакет законопроектов о защите и поощрении инвестиций в РФ с профильным и министерствами, представителями регионов, а также с бизнесом и экспертами. Об этом журналистам заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передаёт корреспондент ИА REGNUM 15 ноября.

«До рассмотрения пакета законопроектов о защите и поощрении инвестиций в первом чтении мы обсудим его на слушаниях со всеми заинтересованными сторонами, которых он будет непосредственно касаться», — отметил Вячеслав Володин.

Он напомнил, что законопроекты направлены на то, чтобы привлечь инвестиции в экономику РФ. Так, правительство ожидает, что предложенные меры обеспечат рост вложений в инвестиционные проекты до 30 трлн рублей.

Речь идёт о пакете законопроектов, которые направлены на обеспечение господдержки инвестиций. В частности, правительство предлагает два инвестионных режима — общий, который будет действовать на организации, которые реализуют проекты, и проектный, направленный на обеспечение вложения инвестиций с госучастием.

По словам Володина, перед обсуждением законопроекта необходимо услышать мнение представителей бизнеса, чтобы понять, насколько инициатива будет стимулировать и защищать инвестиции. Кроме того, важно также учесть оценку регионов, чтобы понимать, какие возможности нововведение даст для развития их территорий.

«Исходя из результатов обсуждения законопроекты, возможно, будут доработаны ко второму чтению», — отметил Володин.