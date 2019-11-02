Москва, , 12:09 — REGNUM

Пакет законопроектов, направленный на поддержку и защиту инвестиций и установку новых правил участия в инвестиционной деятельности, правительство внесло в Госдуму, передаёт корреспондент ИА REGNUM 2 ноября.

Законопроект устанавливает основные понятие и требования к инвестиционной деятельности. Так, под инвестиционным проектом правительство подразумевает комплекс мероприятий, взаимоувязанных по срокам, участникам и ресурсам, который направлен на извлечение прибыли.

Правительство предлагает установить два инвестиционных режима: общий и проектный. Так, общий инвестиционный режим вводит трехлетнюю отсрочку вступления в силу любых законов, которые ухудшают условия инвестиционной деятельности. Для участия в общем инвестиционном режиме законопроект не устанавливает требования по объему собственных инвестиций в проект — правительство объясняет это невозможностью администрировать все организации, которые реализуют проекты на территории РФ. Но если инвестор претендует на господдержку, то правила размера инвестиций могут распространиться и на них.

Второй инвестиционный режим — проектный — вводит особые льготы для инвесторов, в зависимости от размера вложений в проект. Так, для инвесторов, которые заключили соглашение о защите и поощрении капиталовложений, правительство гарантирует неизменность налоговых условий по налогу на прибыль, имущество, транспортному и земельному налогам, а также срокам уплаты и порядку возмещения НДС и новым налогам и сборам на срок от 6 до 20 лет. Однако такие нормы не коснутся госпошлин — их изменения также распространятся на инвесторов. Кроме того, в течение трех лет инвесторы смогут пользоваться неизменными условиями лицензирования, землепользования и застройки территорий.

Такие меры господдержки распространятся на инвесторов при условии вложения определённого размера средств (чаще всего четверти от общего объёма бюджета проекта) в инвестпроекты по разным сферам. Так, для господдержки в области здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта необходимо вложить 250 млн рублей при общем финансировании проекта в 1 млрд рублей. Инвесторы в области промышленности, сельхоза и цифровой экономики для получения господдержки должны вложить не менее 1,5 млрд. рублей при общем бюджете проекта не менее 7 млрд. рублей. Для проектов в других сферах, стоимостью не менее 25 млрд рублей, необходимо вложить не менее 5 млрд рублей.

Если же инвестор вложил 10 млрд рублей, то государство может дать ему дополнительные льготы на выбор. Например, неизменную формулу расчета тарифа и вывозных таможенных пошлин на срокот 6 до 20 лет или неменяющиеся в течение трех лет квоты на различные ресурсы и ставки платы по обязательным платежам.

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