Москва, , 13:36 — REGNUM Законопроект, направленный на уточнение налогового режима для участников инвестпроектов, правительство внесло в Госдуму, передаёт корреспондент ИА REGNUM 2 ноября.

Инициатива входит в пакет законопроектов о господдержке и защите инвестиций и новых правилах участия в инвестиционной деятельности, который правительство также внесло в Госдуму. Речь о введении в РФ два инвестиционных режима: общего и проектного.

В обоих случаях инвесторам полагаются льготы в рамках поддержки инвестиционной деятельности — отсрочка вступления в силу законов о налогах и сборах, которые направлены на увеличение налоговых ставок на три года. Так, участникам в рамках общего инвестиционного режима такие нормы коснутся налога на имущество организаций, а также транспортного и земельного налогов.

Те инвесторы, которые заключат с государством соглашения о защите и поощрении капиталовложений — то есть, будут работать в проектном режиме, — получат дополнительные льготы. Так, помимо вышеперечисленных льгот, их также не коснется изменения норм уплаты налога на прибыль организаций, а также сроков уплаты и порядка возмещения налога на добавленную стоимость (НДС).

При этом в случае снижения налоговых ставок, такие нормы будут распространяться и на участников всех инвестпроектов.

Кроме того, законопроект также устанавливает равные права на получение господдержки инвестиционной деятельности для вновь созданных или уже действующих организаций. Правительство при этом предлагает унифицировать порядок применения пониженных налоговых ставок по налогу на прибыль организаций, которые установленны для резидентов территорий опережающего социально-экономического развития, с порядком, которые установлены для участников региональных инвестиционных проектов и специальных инвестиционных контрактов. В частности, они смогут применять пониженные ставки по налогу на прибыль организаций либо ко всей налоговой базе, либо к налоговой базе от деятельности в рамках соглашения.

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