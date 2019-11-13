Москва, , 10:19 — REGNUM Нефть слегка подешевела на торгах 12 ноября и остается под давлением в ходе утренней сессии 13 ноября. Нефть марки Brent, которая не дотянула до отметки $63 за баррель, закрылась на уровне $62. И сегодня снова ушла под эту отметку, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель партнерских программ инвестиционно-образовательной площадки «Линейка» Вячеслав Максименко.

«Текущая динамика соответствует внешнему фону, который ухудшился после вчерашнего выступления Трампа в Нью-Йорке. Американский лидер указал на перспективы скорого заключения первой фазы торговой сделки с Китаем, но при этом не озвучил никаких деталей относительно этого вопроса.

Также Трамп уже в который раз обвинил Пекин в манипулировании курсом национальной валюты. В целом выступление не принесло заметной реакции рынков, но по большей части оказалось разочаровывающим, что видно по медвежьему уклону на рынке чёрного золота.

При этом Brent продолжает получать поддержку в виде 100-дневной скользящей средней, и пока котировки удерживаются над этим уровнем, угроза более агрессивной просадки невелика.

13 ноября рынок продолжит отслеживать настроения на мировых площадках в целом. Резких изменений в динамике котировок не ожидается, скорее всего, баррель останется в привычном узком диапазоне до конца дня.

Далее игроки обратят внимание на данные по потребительской инфляции в США и запасы сырой нефти в США от института API. Если отчет отразит резкое увеличение объемов запасов, рынок отреагирует традиционным снижением», — полагает эксперт.

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