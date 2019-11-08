8 ноября 2019 | Время чтения 10 мин

В ходе проверок муниципального поставщика питания в школы и детсады Нижнего Новгорода надзорные ведомства неоднократно выявляли нарушения. А в октябре 2019 года в одной из школ, которую «кормит» ЕЦМЗ, дети попали в больницу с дизентерией.

Анастасия Степанова, , 07:18 — REGNUM Вопрос питания школьников и дошколят — больная тема для Нижнего Новгорода. Скандал за скандалом — претензии УФАС о сговоре, нарушения при поставке продукции, массовое заболевание школьников дизентерией после обеда в учебной столовой. ИА REGNUM проанализировало деятельность муниципального поставщика детского питания столицы Нижегородской области и результат неприятно удивил.

Нижний Новгород Иван Шилов © ИА REGNUM

Предыстория

В феврале 2003 года городские власти создали муниципальное предприятие «Единый центр муниципального заказа» (ЕЦМЗ), в задачи которого, в числе прочего, входит организация горячего питания в общеобразовательных учреждениях и поставка продуктов питания в детсады.

До осени 2018 года на все звучащие претензии о том, что кормить школьников нужно через тендеры, власти города не реагировали. При этом школьное питание дорожало, а несколько лет назад действовавший тогда директор ЕЦМЗ Вячеслав Немцев и вовсе предложил повышать цены ежегодно — на процент инфляции. Оенью 2017 года цены подняли, но на 7−20%, что существенно выше уровня инфляции.

В марте 2018 года мэр Владимир Панов получил предписание от прокурора, который напомнил, что система организации школьного питания предполагает заключение контракта с поставщиком на конкурсной основе, но администрация не разработала соответствующий акт, который бы регламентировал проведение конкурентных процедур.

В ноябре того же года под влиянием претензий антимонопольного ведомства и прокуратуры мэрия всё-таки провела конкурс на организацию питания в 143 школах города. Итог — победителем снова стало муниципальное предприятие, хотя претендентов было несколько. В ФАС РФ поступила жалоба и, рассмотрев её, ведомство потребовало аннулировать итоги конкурса, отметив, что «деятельность администрации города Нижнего Новгорода по проведения конкурса направлена на обход положений закона о контрактной системе как в части действий образовательных организаций, так и в части собственных действий». Попытка оспорить решение ФАС не удалась — московский арбитраж в апреле 2019 года отклонил иск мэрии Нижнего Новгорода. Устоялось решение и в вышестоящей инстанции. Но городские власти продолжают спор и обратились в кассационную инстанцию, где жалоба пока оставлена без движения до 14 ноября 2019 года.

Как бизнесмены «делили» нижегородских школьников: интрига тендера

Тем временем, муниципальный центр продолжает кормить нижегородских школьников.

О поставщике

По данным ЕГРЮЛ, муниципальное предприятие учреждено 5 февраля 2003 года администрацией города Нижнего Новгорода, его уставный капитал — 15 265 982,94 рубля. С 12 сентября 2018 года директор — Владимир Жмакин. Примечательно, что до сих пор, несмотря на заверения об увольнении Жмакина по собственному желанию, он фигурирует в документах как директор.

Из открытых источников известно, что ранее Жмакин был руководителем ФГУП «Черноземье» (Воронеж), которое поставляло продукты в систему исполнения наказаний России. То есть сначала отвечал за питание заключённых, а потом — школьников.

До того как занять пост в Нижнем Новгороде Владимир Жмакин также занимался бизнесом в Тамбовской области, в том числе в сфере строительства и торговли пищевыми продуктами.

В интервью изданию reporter-nn.ru Жмакин отмечал, что в качестве «наследства» от прошлого руководства ему остались долги, а само руководство он назвал «неграмотным».

"Непонятные расходы на непонятные услуги, закупка товаров не просто по завышенным ценам, а по завышенным в разы — по некоторым товарам. Ну, и недобросовестные поставщики, проводки, списания товаров и так далее», — заявлял он в декабре 2018 года.

Вот только и сам Жупиков не избежал претензий к своей работе на посту. Весной 2019 года УФАС по Нижегородской области начало антимонопольное расследование о поставках продукции, заключенных ЕЦМЗ с восемью компаниями без проведения конкурентных процедур.

«Заказчиком выбран неконкурентный способ при отсутствии на то правовых оснований», — уточняли в УФАС.

Также вопросы возникли к некоторым поставщикам. Например, контракт на поставку молока был подписан с ООО «Продмилк», которое было создано в конце ноября 2018 года, и чей уставный капитал составляет 10 тыс. рублей. Депутат Госдумы Александр Курдюмов (фракция ЛДПР) тогда сообщил, что его помощники не нашли по указанному поставщиком юрадресу данной компании. Курдюмов тогда пообещал обратиться в Генпрокуратуру для правовой оценки ситуации.

Отношения с надзорными инстанциями

Слова словами, но факты — фактами, а они в деле муниципального поставщика говорят сами за себя. Плановые и внеплановые проверки ЕЦМЗ не всегда завершались без выявленных нарушений — причём как при старом руководстве, так и при новом.

По данным реестра Генпрокуратуры РФ, компания за период с 2015 по 2019 год проверялась разными ведомствами 30 раз и в большинстве случаев внепланово.

В октябре 2019 года Управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Марий Эл Республике Марий Эл при проверке компании обнаружило на хранении и реализации 5 кг плавленного сыра «без ветеринарно-сопроводительных документов», а также 10 910,7 кг питьевого молока, которое по результатам лабораторных испытаний признано несоответствующим ГОСТу (фактическая доля белка не соответствовала указанной на маркировке). 16 октября 2019 года «на хранении и реализации находился фарш куриный замороженный, производство МП «ЕЦМЗ», в количестве 15,2 кг, изготовленный по ФГИС Меркурий 24.09.19 года, фактическая маркировка даты изготовления 25.09.19 года». Вся продукция, кроме молока, была отправлена на утилизацию.

Управление Роспотребнадзора в апреле 2018 года также проверило ЕЦМЗ, как оказывавшего услуги питания участников и гостей Кубка конфедераций FIFA 2017 года и Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года. В числе выявленных нарушений: «В производственных раковинах производственных цехов отсутствуют воздушные разрывы в местах их присоединения к канализации», а у шести сотрудников «в медицинских книжках отсутствует информация о прививках АДСМ, корь, гепатит В», а у одного сотрудника полностью «отсутствует информация о прививках в соответствии с национальным календарем прививок».

То же ведомство проверило компанию в мае-июне этого же года во время работы летних лагерей, обнаружив, что в школе №52 «на момент проверки помещение склада находилось в ненадлежащем санитарном состоянии: на стеллажах, полках пыль и грязь, уборочный инвентарь для мытья полов не промыт (на тряпке и в ведре следы песка), что свидетельствует о некачественном проведении текущей и генеральной уборок», а «выходы порций в фактическом меню не соответствуют выходу порций в утвержденном примерном меню (завтрак: батон — 60/30 гр обед: огурцы свежие — 70/45 гр, хлеб ржаной — 60/33 гр», в школе №154 «фактический рацион питания не соответствует утвержденному примерному меню по массе порций, выход порций занижен по сравнению с примерным меню»,»для приготовления блюд используется деформированная кухонная посуда», «контроль за качеством поступающей продукции проводится не в полном объеме», «не упорядочено хранение санитарной одежды, личные вещи персонала хранятся в одном шкафу с санитарной одеждой», «у двух работников пищеблока в личной медицинской книжке отсутствуют сведения об обследовании на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф, мазка из зева и носа на наличие патогенного стафилококка». В лицее №40 «фактический рацион питания не соответствует утвержденному примерному меню» (реальные порции ниже нормы). Схожая проблема была в школах №21, №139, №76 (и не только в них), а в школе №140 «не соблюдаются правила мытья кухонной посуды, так мойщица кухонной посуды не использует для дозирования моющих и обеззараживающих средств мерные емкости», «не ведется контроль за соблюдением температурного режима в холодильнике для хранения суточных проб» (по показаниям термометра температура составляет +20 С (при норме +2+6 С)». В школе №135 «не соблюдается товарное соседство при хранении продовольственного сырья, а именно: в холодильнике на полке с маркировкой «мясо» вместе с мясом хранится куриный фарш», а в школе №151 «некачественно проводится влажная уборка в моечной для столовой посуды (на стеллажах для сушки столовой посуды следы жира, на стенах следы пыли, моечные ванны со следами жира), отсутствуют емкости для проведения генеральной уборки помещения» и «используется столовая посуда со сколами», «фактический рацион питания не соответствует примерному, а именно: 31.05. и 04.06.18 по примерному меню на завтрак какао с молоком, фактически кофейный напиток».

В школе №140 «не соблюдаются правила мытья технологического оборудования на пищеблоке», что «подтверждается протоколом испытаний смывов с объектов внешней среды №14 552 от 08.06.2018 года: в смыве с весов для готовой продукции обнаружены бактерии группы кишечной палочки».

В октябре 2019 года Роспотребнадзор, продолжив проверки ЕЦМЗ, обнаружил нарушения в ряде школ: в школе №3 «хранение личных и посторонних вещей осуществляется в производственных цехах» и «допускается использование разделочных ножей без маркировки, что может привести к использованию ножей не по назначению, следовательно, возможно возникновение и распространение инфекционной заболеваемости», в лицее №8 «не соблюдаются условия хранения сыпучих продуктов», «на момент проверки отсутствуют сетки на оконных проемах в производственных цехах, что может привести к залету насекомых» и «допускается использование разделочных ножей в мясном цехе без маркировки, что может привести к использованию ножей не по назначению, следовательно, возможно возникновение и распространение инфекционной заболеваемости», в школе №29 «текущая и генеральная уборка производственных помещений проводится не качественно, на момент проверки в зоне раздачи на полу застаревшее загрязнение, мусор», в школе №113 «у всех сотрудников отсутствуют сведения о профилактической прививке против кори», а также «не соблюдается режим мытья столовой посуды и производственного инвентаря» и 14 октября 2019 года «в четырех смывах обнаружены бактерии группы кишечной палочки». Схожая картина и в школе №19, где 3 октября 2019 года «из 15 отобранных смывов с объектов внешней среды в четырех обнаружены бактерии группы кишечной палочки». В школе №19 «не соблюдаются правила личной гигиены поваром» и по результатам смывов с рук от 3 октября 2019 года были «выделены бактерии группы кишечной палочки, что свидетельствует о несоблюдении правил личной гигиены». Это не единственные школы, где в октябре в смывах нашли группы кишечной палочки.

В мае 2019 года основанием для внеплановой проверки стало обращение из прокуратуры Советского района по вопросу питания школьников и учащихся детских садов, а именно «закупка и использование МП «ЕЦМЗ» для детского питания продуктов, запрещённые в детском питание (свинина односортная охлажденная)».

Вышеперечисленное далеко не все нарушения за эти годы, что выявлены в подведомственных ЕМЦЗ местах. .

Отравление

В середине октября 2019 года школьники МБОУ «Школа №47» Нижнего Новгорода попали в больницу с кишечной инфекцией. Точное количество пострадавших не сообщалось, но занятия в учебном заведении приостановили на неделю.

Управление Роспотребнадзора провело обследование учащихся, работников пищеблока. Последние и были носителями дизентерии. Ведомство готово выступить в суде на стороне пострадавших школьников, а материалы проверки отправлены в прокуратуру и следователям, которые должны принять процессуальное решение.

«При расследовании на пищеблоке школы выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований: не осуществляется контроль за условиями хранения продуктов, отмечается скопление мух в производственных цехах, отсутствует маркировка на оборудовании и другое», — отмечали в Роспотребнадзоре.

Услуги питания в этой школе оказывало всё то же муниципальное предприятие, что неоднократно «ловили» на нарушении санитарных норм.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце октября 2019 года Госдума приняла законопроект, который устанавливает новые нормы в вопросе питания детей, в том числе в образовательных учреждениях. Также ужесточаются требования к тому, чем и как кормить детей.