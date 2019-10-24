Москва, , 00:03 — REGNUM Сегодня, 24 октября, Госдума обсудит законопроект об особенностях детского питания, а также об обязанности обеспечивать школьников горячим питанием, сообщает ИА REGNUM.

Законопроект направлен на актуализацию нормативной базы в сфере обеспечения качества и безопасности пищевой продукции, гармонизацию норм национального законодательства с актами, составляющими право Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также законодательное определение и закрепление принципов здорового питания, в том числе организации питания детей, и формирует законодательную базу реализации принятой правительством РФ Стратегии повышения качества пищевой продукции в Российской Федерации до 2030 года.

Общие понятия

В частности, вводятся новые понятия «горячее питание в организованных коллективах», «здоровое питание», определяются «принципы здорового питания», «сортность», «товаросопроводительные документы», «физиологическая потребность в пищевых продуктах». Законодательно закрепляются введенные Стратегией понятия «аутентичность», «безопасность пищевой продукции», «потребительские свойства пищевой продукции». Уточняются понятия «пищевые продукты (пищевая продукция)», «качество пищевой продукции», «пищевая ценность пищевой продукции», «технические документы».

Требования

Законопроектом устанавливаются более жесткие требования к обращению (обороту) пищевых продуктов, материалов и изделий, их соответствию требованиям нормативных документов. Уточняются полномочия Российской Федерации в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов. Конкретизируются нормы государственного регулирования в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов в части требований к пищевым продуктам, материалам и изделиям, оценки (подтверждения) соответствия пищевой продукции, материалов, изделий и процессов их производства (изготовления).

Детское питание

Устанавливается, что пищевая продукция для детского питания предназначена для питания детей в возрасте до 18 лет.

В соответствии с нормативными документами при изготовлении пищевой продукции для детского питания устанавливается запрет на использование продовольственного сырья, изготовленного с использованием кормовых добавок, стимуляторов роста животных (в том числе гормональных препаратов), генно-модифицированных (ГМО)(генно-инженерных, трансгенных) организмов, отдельных видов лекарственных средств и пестицидов, агрохимикатов и других опасных для здоровья ребенка веществ и соединений.

В школе и для аллергиков

Питание детей дошкольного и школьного возраста в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, организациях отдыха и оздоровления детей, а также в иных случаях, установленных законодательством, организуется указанными организациями «непосредственно в формах горячего питания и дополнительного питания с учетом норм обеспечения детским питанием, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации», следует из текста поправок.

Отдельно устанавливается, что «качественное, безопасное и здоровое питание в организованном детском коллективе обеспечивается в соответствии с принципами здорового питания».

В зависимости от категории детей, являющихся потребителями пищевой продукции для детского питания, требования к обеспечению питанием детей в организованных детских коллективах устанавливаются в санитарно-эпидемиологических правилах. То есть таким образом законодатель учитывает потребности детей с аллергией или непереносимостью некоторых продуктов питания.

Еда

Школы обязаны обеспечить обучающихся бесплатным одноразовым горячим питанием, предусматривающим наличие в приеме пищи горячего блюда, не считая горячего напитка.

Добавка

Регионы на свое усмотрение получают возможность кормить детей сверх нормативов.

«Органы государственной власти субъекта Российской Федерации на территории субъекта Российской Федерации могут обеспечивать питанием детей, в том числе нуждающихся в диетическом питании, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, в размере выше норм», — говорится в документе.

Медицина и производства

Законопроектом вводится новая глава «Особенности качественного, безопасного и здорового питания отдельных категорий граждан», определяющая организацию питания пациентов медицинских организаций (больниц) с учетом принципов лечебного питания. Устанавливается, что рацион питания должен быть разнообразным и соответствовать лечебным показаниям по химическому составу, пищевой ценности, набору продуктов, режиму питания, сбалансированности рациона питания по всем незаменимым и заменимым пищевым факторам, включая белки и аминокислоты, жиры и жирные кислоты, углеводы, витамины, минеральные веществ.

Также устанавливаются особенности организации питания в организациях стационарного социального обслуживания, а также особенности организации питания работников, занятых на работах с вредными условиями труда.

Цена вопроса

Реализация норм потребует выделения около 20 млрд рублей. Сейчас обеспечение питанием обучающихся происходит за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (основная часть школ России находится в ведении муниципалитетов) осуществляется органами местного самоуправления. В Госдуме настаивают при подготовке законопроекта ко второму чтению дополнительно проработать механизмы доведения средств до муниципальных общеобразовательных организаций.