Москва, , 11:58 — REGNUM Туристические власти Египта разработали новые правила и стандарты для отелей. Отелям будут присваивать «звёзды» в соответствии с международными стандартами, сообщали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По новым стандартам, каждый отель в Египте должен обеспечить безопасность пребывания туристов, подачу чистой воды, безопасность продуктов питания и санитарию в номерах и в местах общественного пользования.

Также отели со «звездами» должны предоставлять туристам: услуги Wi-Fi, условия для занятий спортом, условия для отдыха маломобильных граждан, детей и пожилых людей и др.

Кроме того, в новой классификации появились новые виды отелей: это luxury-отели, экоотели, бутик-отели и апарт-отели. Как считают эксперты, быстрых изменений в отелях Египта ждать не стоит.

Как сообщало ИА REGNUM, туристические власти Египта надеются привлечь туристов, особенно молодых, через Instagram.

Подробности: Египет намерен привлечь молодых туристов через Instagram