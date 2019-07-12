Москва, , 15:10 — REGNUM

В отелях Египта планируют поставить на специальный учет всех сотрудников гостиничного сектора. Будет создана электронная база данных всех сотрудников отелей, сообщали в Ассоциации туроператоров России.

В базу данных внесут персональные данные сотрудника, образование, квалификация, отзывы с места предыдущей деятельности, проступки и поощрения. Также персонал отелей проверит полиция.

Внесение данных в реестр будет производиться постепенно. По мнению туристических властей Египта, эта мера поможет сделать пребывание туристов в отелях АРЕ более безопасным, а также повысит уровень гостиничного сервиса.

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Как сообщало ИА REGNUM, глава Росавиации Александр Нерадько и Чрезвычайный и Полномочный посол Арабской Республики Египет Ихаб Наср наметили шаги по возобновлению чартеров.

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