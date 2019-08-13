Москва, , 11:38 — REGNUM

За безопасность в аэропортах Египта будут платить сами туристы. Министерство гражданской авиации АРЕ повышает существующие и внедряет новые сборы с авиапассажиров, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Читайте также: В МИД рассказали об авиасообщении с Хургадой и Шарм-эль-Шейхом

С 15 ноября 2019 года с каждого авиапассажира, вылетающего международным или чартерным рейсом из аэропортов Египта, будет взиматься $25 вместо $20 ранее. Это специальный сбор на безопасность.

Также начнут собирать новый налог на вылет с авиапассажиров внутренних рейсов, размер этого налога составит $5.

Кроме того, с 15 ноября туристы начнут платить специальный сбор за «разработку и внедрение систем и процедур безопасности» в аэропортах Египта. С каждого авиапассажира будет взиматься по $2. С туристов, которые прилетят в Шарм-эль-Шейх, по $4.

Как сообщало ИА REGNUM, МИД России рассчитывает, что в самое ближайшее время возобновятся как минимум чартерные рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх.

Подробнее: Власти Египта ждут возобновления чартеров до конца 2019 года