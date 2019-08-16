Москва, , 12:52 — REGNUM

Туристические власти Египет надеются привлечь туристов, особенно молодых, через Instagram. Для продвижения египетского турпродукта они запустили необычную рекламную кампанию в этой сети, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Первый ролик о «скрытых жемчужинах» Египта уже запущен в Instagram. В двухминутном ролике рассказывается о всех привлекательных сторонах данного туристического направления.

В министерстве туризма Египта считают, что новая кампания «People To People» должна привлечь больше иностранных туристов, в том числе, благодаря «открытости и гостеприимству местных жителей».

Как сообщало ИА REGNUM, Египет закрыл официальную статистику о въездном туризме. По неофициальным данным, в 2018 году страну посетили 8,5 млн иностранных туристов.

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