Президент РФ Владимир Путин с 4 по 6 сентября проведёт во Владивостоке. В дальневосточной столице глава государства примет участие в V Восточном экономическом форуме. Ключевым событием мероприятия станет пленарное заседание.

Также Владимир Путин проведёт двустороннюю встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Под председательством президента состоится заседание президиума Госсовета по вопросу «О национальной программе развития Дальнего Востока на период до 2025 года и на перспективу до 2035 года». 6 сентября Владимир Путин встретится с общественностью и обсудит вопросы развития ДФО. Подробности о визите президента РФ во Владивосток в трансляции ИА REGNUM.