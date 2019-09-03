Нью-Дели, , 15:53 — REGNUM В преддверии Восточного экономического форума во Владивостоке премьер-министр Индии Нарендра Моди поделился своими впечатлениями о дружбе с президентом России Владимиром Путным. Политик напомнил, что с российским лидером он впервые встретился в 2001 году, когда, будучи главным министром штата Гуджарат, приехал в Москву с тогдашним премьер-министром Аталом Бихари Ваджапи.

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«Это была наша первая встреча. Но Путин совсем не давал понять, что я менее значим, что я из небольшого штата или что я новый человек, — вспоминает Моди в беседе с первым заместителем гендиректора ТАСС Михаилом Гусманом. — Он отнёсся ко мне по-дружески, как к своему. В результате двери дружбы были открыты».

Глава индийского правительства также отметил, что в его отношениях с президентом РФ «существует особая химия, особая лёгкость». Моди также выразил надежду на то, что на полях ВЭФ-2019 сможет обсудить с российским лидером много вопросов.

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Как сообщало ИА REGNUM, Восточный экономический форум в пятый раз состоится во Владивостоке с 4 по 6 сентября. Организаторы ожидают, что в этом году в мероприятии примут участие более 8 тыс гостей из 60 стран мира. участие в форуме по приглашению президента РФ Владимира Путина в качестве главного гостя примет и премьер-министр Индии Нарендра Моди.

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