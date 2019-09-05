Владивосток, , 07:20 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин встретился в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Владимир Путин и Синдзо Абэ Kremlin.ru

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Глава государства отметил регулярность встреч с японским гостем, поблагодарил за выраженное сочувствие Абэ жителям Красноярского края и Иркутской области в связи с природными катаклизмами.

«Многие наши начинания реализуются, двусторонние отношения стабильные и динамично развиваются, договорённости также реализуются. Сегодня мы обсудим не только состояние наших дел, но и наметим дальнейшие перспективы. Мы рады всех видеть — Россия приветствует диалог с Японией», — сказал Владимир Путин.

Также он отметил представительный состав японской делегации — более 500 участников с японской стороны.

Синдзо Абэ, в свою очередь сказал, что это уже его четвёртая встреча с Путиным на форуме, выразил признательность за успешное участие главы государства в недавнем саммите G20 в Осака, реализации договорённости по посещениям японцами мест захоронения соотечественников в России.

Также Абэ напомнил, что 29 июня 2019 года во время своего визита в Японию президент Путин договорился с ним о проведении в 2020—2021 годах Года японо-российских межрегиональных и побратимских обменов.

«Этот год послужит дальнейшим фундаментом российско — японских отношений. Сегодня я рассчитываю на откровенный обмен мнениями, в том числе и по вопросам мирного договора», — сказал премьер-министр Японии.

Как сообщало ИА REGNUM, во второй день ВЭФ, в преддверии пленарного заседания Владимир Путин встречается с лидерами стран АТР.