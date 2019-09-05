Владивосток, , 10:21 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин во второй день ВЭФ-2019 во Владивостоке встретился с заместителем премьера Госсовета КНР Ху Чуньхуа, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В разговоре с Чуньхуа Путин отметил, что в этом году — 70-лет как между странами установились дипломатические отношения и передал дружеский привет председателю Си Цзиньпину.

«Благодаря усилиям Си Цзиньпина, правительства Китая и ваших российских партнёров — моих коллег — мы продвигаемся очень хорошо в торгово-экономической сфере, превысили даже наши планы по объёмам торгового оборота», — сказал глава РФ.

Ху Чуньхуа поблагодарил за теплый приём и также передал наилучшие пожелания от председателя Си Цзиньпина.

Он сказал, что Китай и Россия — добрые партнёры и искренние друзья.

«Обе стороны уделяют большое внимание развитию сельского хозяйства и его поставкам в Китай. Вижу большой потенциал в нашем сельскохозяйственном сотрудничестве. Что касается наших торгово-экономических связей, они развиваются тоже очень успешно. В прошлом году наш товарооборот превысил 100 млрд долларов», — отметил зампремьера Госсовета КНР.

Владимир Путин выразил уверенность, что работа делегации КНР на ВЭФ будет очень продуктивной и приведёт к хорошим результатам.

Как сообщало ИА REGNUM, до встречи с китайским представителем, глава РФ Владимир Путин на полях ВЭФ-2019 провёл деловые переговоры с японским и малайзийским политиками.

Заключительным событием второго дня форума станет пленарное заседание, где выступят все иностранные гости, откроет сессию российский президент.