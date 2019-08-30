Москва, , 10:54 — REGNUMНа МАКС-2019 российские лётчики на пяти спортивных самолётах прошли в небе над аэродромом в Жуковском и написали название выставки по-английски MAKS 2019, сообщается на сайте авиасалона.

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Отмечается, что это первая в России демонстрация так называемого «воздушного принтера». Самолёты выпустили облака из разогретого масла, которые сложились в воздухе в буквы и цифры — MAKS 2019.

Это стало возможным, благодаря автоматизированной системе на борту. Новая технология контролирует время и длительность так называемой «воздушной печати».

Как сообщало ИА REGNUM, на МАКС-2019 представили свои разработки более 140 московских авиаконструкторов.

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Более 143,5 тыс. человек посетили МАКС-2019 за три дня