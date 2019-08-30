Москва, , 07:45 — REGNUMНа МАКС-2019 представили свои разработки московские авиаконструкторы. Их продукция привлекает большое внимание посетителей международного авиасалона, сообщается на портале мэра Москвы.

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На МАКС-2019 представлены такие новинки отечественного авиастроения, как: лайнер МС-21, легкий вертолет «Ансат» с VIP-салоном, Ил-78М-90А — первый самолет-топливозаправщик, «Суперджет-100», МиГ-35, самолет-амфибия Бе-200 и др.

В авиасалоне принимают участие более 140 московских организаций. Они представляют разработки в области пассажирских авиаперевозок, вертолетостроения и других профильных отраслей.

Как сообщало ИА REGNUM, в авиационной отрасли Москвы работают 41 предприятие и 51 тыс. человек. Инвестиции в основной капитал отрасли составляют 25,6 млрд рублей.

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Ключевым событием МАКС-2019 стало открытие экспозиции Китая