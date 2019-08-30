Москва, , 11:15 — REGNUMМеждународный авиационно-космический салон МАКС-2019 за три дня работы (27−29 августа) посетили 143 тыс. 540 человек, сообщается на сайте авиасалона.

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В первый день работы международный авиасалон посетили 40 тыс. 870 человек. Выставку посмотрели президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Во второй день экспозицию площадью 26,5 тыс. кв. метров осмотрели 51 тыс. 300 человек, в третий — 51 тыс. 370 посетителей

Отмечается, что за три дня работы авасалона МАКС-2019 в Жуковском никаких правонарушений и ЧП не зафиксировано.

Как сообщало ИА REGNUM, на МАКС-2019 пять спортивных самолётов прошли в небе над аэродромом и написали название выставки по-английски MAKS 2019.

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Ключевым событием МАКС-2019 стало открытие экспозиции Китая