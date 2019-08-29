Москва, , 07:42 — REGNUM

Более 51 тыс. человек посетили Международный авиационно-космический салон МАКС-2019 во второй день его работы (28 августа), сообщается на сайте авиасалона.

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«МАКС-2019 во второй день работы посетили 51 тыс. 300 человек. Правонарушений и чрезвычайных ситуаций не допущено», — говорится в официальном сообщении.

Подписаны первые сделки с авиационной техникой. Ключевым событием дня стало открытие экспозиции Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, Международный авиационно-космический салон МАКС-2019 открылся в подмосковном городе Жуковский 27 августа и продлится до 1 сентября.

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