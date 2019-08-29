Москва, , 07:26 — REGNUM

Ключевым событием на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 стало открытие 28 августа национальной экспозиции Китайской Народной Республики (КНР), сообщается на сайте авиасалона.

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Продукция ведущих предприятий и научно-исследовательских институтов Китая развёрнута в павильоне площадью 3 тыс. кв. м, а также на статической стоянке.

Особое место на выставке занимает макет российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолёта CR929.

Как сообщало ИА REGNUM, авиасалон МАКС-2019 впервые проводится при партнёрском участии Китая.

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