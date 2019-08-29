Москва, , 07:56 — REGNUM

На Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 с 30 августа по 1 сентября состоятся выступления пилотажных групп ВКС России, сообщается на сайте авиасалона.

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Летчики «Русских Витязей» на самолётах Су-30СМ выполнят такие фигуры как «Синхронная бочка», «Колокол», «Встречный роспуск».

Экипажи «Стрижей» выполнят перестроения в составе шести самолётов МиГ-29, покажут фигуры — «Пирамида», «Конверт», «Звезда» и др.

Наступательные и оборонительные действия в ходе ближнего манёвренного боя продемонстрируют на Су-35 «Соколы России».

Как сообщало ИА REGNUM, Международный авиационно-космический салон МАКС-2019 открылся в подмосковном городе Жуковский 27 августа и продлится до 1 сентября.

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